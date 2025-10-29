Mattei | Se il Milan vuole lottare per il titolo deve prendere un centravanti

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', Stefano Mattei ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mattei se il milan vuole lottare per il titolo deve prendere un centravanti

© Pianetamilan.it - Mattei: “Se il Milan vuole lottare per il titolo deve prendere un centravanti”

