Mattarella | Ue ritrovi slanciocoraggio

18.45 "L'Europa dispone di risorse umane e materiali straordinarie, ampiamente consistenti e di grande qualità. Ha le carte in regola per restare protagonista e competitiva,potendo così garantire un futuro di benessere ai suoi cittadini". Così il presidente Mattarella, allla riunione della Bce a Firenze. L'Ue, sottolinea, "rimane un baluardo della democrazia" e "ha il dovere di contribuire allo sviluppo di un ordine internazionale fondato su pace e dignità della persona".Deve "ritrovare slancio e coraggio". "Urgente accelerare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

