Mattarella | Ue ritrovi slancio e coraggio urgente accelerare – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 29 ottobre 2025 "Occorre ritrovare lo slancio e il coraggio che animarono i grandi passaggi istituzionali del processo di integrazione europea fino all'adozione della moneta unica. È urgente accelerare. Gli strumenti sono ben noti", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea a Firenze. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

