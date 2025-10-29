Mattarella rende omaggio a Spadolini con visita alla sua Fondazione
(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita oggi a Firenze, si è recato questa mattina sulla collina di Arcetri per vistare la biblioteca della Fondazione Giovanni Spadolini-Nuova Antologia a cento anni dalla nascita dello statista fiorentino. Il Capo dello Stato è stato accolto a Pian de' Giullari dal presidente della Fondazione, lo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
