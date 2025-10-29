Mattarella | Passaggio all' Euro frutto di coraggio e visione premiati da cittadini Paesi aderenti – Il video

Open.online | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Firenze, 29 ottobre 2025 "Il passaggio alla moneta unica rappresentò un grande e decisivo passo avanti frutto di coraggio e visione, oggi non possono esserci dubbi che quel coraggio e quella visione sono stati premiati dai cittadini dei Paesi aderenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a un incontro a Palazzo Corsini a Firenze con il Consiglio direttivo della Bce. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

