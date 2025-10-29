Mattarella oggi a Firenze Visita alla mostra del Beato Angelico Poi il consiglio direttivo della Bce
Firenze, 29 ottobre 2025 – Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze, con un programma che unisce cultura e impegni istituzionali. Alle 11 è prevista la sua visita a Palazzo Strozzi dove entrerà nella mostra dedicata al Beato Angelico. Nel pomeriggio Mattarella sarà a Palazzo Corsini per partecipare alla riunione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ospitata dalla Banca d’Italia. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
