Mattarella a Firenze | visita alla mostra del Beato Angelico a Palazzo Strozzi
Mattarella è giunto in treno alla stazione di Santa Maria Novella dove viaggiatori in transito lo hanno riconosciuto e salutato con un applauso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Firenze il vescovo Mourad, una voce di speranza dalla Siria ferita Vai su Facebook
Poesia, Queen e palestra: passioni e sogni dei due studenti toscani premiati da Mattarella - X Vai su X
Mattarella oggi a Firenze. Visita alla mostra del Beato Angelico. Poi il consiglio direttivo della Bce - Firenze, 29 ottobre 2025 – Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze, con un programma che unisce cultura e impegni istituzionali. Riporta msn.com
Mattarella a Firenze per il direttivo della Bce - Prima la visita alla mostra sul Beato Angelico poi a Palazzo Corsini per l'incontro con le autorità economiche e finanziare italiane e europee ... Secondo rainews.it
La visita del presidente Mattarella a Firenze - In programma la mostra sul Beato Angelico poi il presidente sarà presente a palazzo Corsini in occasione della riunione del consiglio direttivo della Banca centrale europea ospitato dalla Banca d'Ital ... msn.com scrive