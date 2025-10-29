Mattarella a Firenze | mostra Beato Angelico omaggio a Spadolini e consiglio direttivo Bce

FIRENZE – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Firenze mercoledì 29 ottobre. Mattarella, accolto dalla sindaca Sara Funaro e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha visitato la mostra dedicata a Beato Angelico a Palazzo Strozzi, col direttore della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino. Poi l’omaggio a Giovanni Spadolini alla biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia col presidente Cosimo Ceccuti, che fu stretto collaboratore del leader repubblicano e presidente del Senato, a cento anni dalla nascita dello statista fiorentino. Nella foto, Mattarella con Cosimo Ceccuti (Foto Fb Fondazione Spadolini Nuova Antologia) Quindi nel pomeriggio Mattarella a Palazzo Corsini per incontrare il Consiglio direttivo della Banca centrale europe a, con la partecipazione di tutti i governatori delle Banche centrali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

