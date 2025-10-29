Milano, 29 ottobre 2025 – Il dado è tratto: per le coppie di “Matrimonio a prima vista 2025 ” è il momento della verità. O meglio: di capire cosa è successo a riflettori spenti, a distanza di qualche mese dalla decisione finale davanti agli esperti (la sessuologa Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione e life coach Davide Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante, new entry di questa stagione). Appuntamento alle 21.30 su Real Time in chiaro con lo speciale “ E poi ” (già disponibile sulla piattaforma Discovery+). Nella precedente puntata – quella in cui i sei partecipanti hanno deciso se restar insieme (e sposati) o separarsi – solo una coppia (quella composta dal melzese Luca Merlo e dalla piemontese Roberta Murano ) aveva scelto di continuare il matrimonio dopo le nozze “al buio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Matrimonio a prima vista 2025, l'ora della verità: tra amori alla prova, colpi di scena e rotture senza appello