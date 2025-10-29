Matilde Lorenzi la procura di Bolzano avvia un procedimento penale sulla morte della sciatrice
La procura della Repubblica di Bolzano ha avviato un procedimento penale con incidente probatorio per fare piena luce sulla morte di Matilde Lorenzi, la sciatrice della Nazionale juniores tesserata con il gruppo sportivo dell’Esercito, deceduta lo scorso anno a un mese dal suo ventesimo compleanno a seguito di una caduta durante un allenamento in Val Senales. La notizia è stata diffusa dalla famiglia della giovane atleta. “La procura ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi”, si legge in una nota dei familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Matilde Lorenzi, a un anno dalla morte della sciatrice l’ipotesi di omicidio colposo lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X
Un anno senza Matilde Lorenzi: il 28 ottobre 2024 la tragica scomparsa della diciannovenne campionessa agli assoluti di super G. L'inchiesta archiviata molto rapidamente, l'impegno duraturo della fondazione per la sicurezza nello sci fondata dai familiari. htt Vai su Facebook
Riaperta l'inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi. Procura e periti al lavoro - In un comunicato la famiglia chiede sia fatta chiarezza su eventuali carenze nelle misure di sicurezza. Lo riporta rainews.it
Caso Matilde Lorenzi, la Procura di Bolzano riapre l’indagine - Avviato un procedimento penale sulla morte della sciatrice azzurra scomparsa in allenamento in Val Senales il 28 ottobre del 2024 ... Riporta altoadige.it
Matilde Lorenzi, in Procura a Bolzano procedimento penale - "La Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruir ... Lo riporta ansa.it