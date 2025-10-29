La procura della Repubblica di Bolzano ha avviato un procedimento penale con incidente probatorio per fare piena luce sulla morte di Matilde Lorenzi, la sciatrice della Nazionale juniores tesserata con il gruppo sportivo dell’Esercito, deceduta lo scorso anno a un mese dal suo ventesimo compleanno a seguito di una caduta durante un allenamento in Val Senales. La notizia è stata diffusa dalla famiglia della giovane atleta. “La procura ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi”, si legge in una nota dei familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matilde Lorenzi, la procura di Bolzano avvia un procedimento penale sulla morte della sciatrice