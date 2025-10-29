Matilde Lorenzi indagati il responsabile sicurezza e uno dei tecnici della squadra di sciatori | l’ipotesi è di omicidio colposo
A un anno esatto dalla morte della giovane sciatrice Matilde Lorenzi le indagini fanno un passo in avanti. In una nota la famiglia ha annunciato l’apertura di un procedimento penale e sarebbero già due gli indagati per omicidio colposo: il responsabile della sicurezza delle piste e uno dei tecnici della squadra di Matilde. Inoltre, è in corso da maggio l’incidente probatorio, disposto al fine di cristallizzare tutte le prove che potrebbero essere necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. La nota della famiglia. Nella nota della famiglia si legge che «la Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi». 🔗 Leggi su Open.online
