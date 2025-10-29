Matilde Lorenzi indagati il responsabile sicurezza e uno dei tecnici della squadra di sciatori | l’ipotesi è di omicidio colposo

Open.online | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno esatto dalla morte della giovane sciatrice Matilde Lorenzi le indagini fanno un passo in avanti. In una nota la famiglia ha annunciato l’apertura di un procedimento penale e sarebbero già due gli indagati per omicidio colposo: il responsabile della sicurezza delle piste e uno dei tecnici della squadra di Matilde. Inoltre, è in corso da maggio l’incidente probatorio, disposto al fine di cristallizzare tutte le prove che potrebbero essere necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. La nota della famiglia. Nella nota della famiglia si legge che «la Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Matilde Lorenzi, indagati il responsabile sicurezza e uno dei tecnici della squadra di sciatori: l’ipotesi è di omicidio colposo - Da maggio è in corso l'incidente probatorio per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita alla sciatrice e per accertare eventuali responsabilità ... Segnala open.online

matilde lorenzi indagati responsabileMatilde Lorenzi, le immagini inedite dei soccorsi e della pista: non c'è la rete, si riaccende la polemica - Previsto un incidente probatorio: due gli indagati ... lastampa.it scrive

matilde lorenzi indagati responsabileMorte Matilde Lorenzi, sport sotto shock: ora il sospetto atroce su due persone - MILANO – È in corso un’indagine per fare luce sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice scomparsa tragicamente a Bolzano il 28 ottobre dello ... Si legge su thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Matilde Lorenzi Indagati Responsabile