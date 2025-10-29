Matilde Lorenzi aperto un procedimento penale sull’incidente | servirà a chiarire la dinamica

"Dobbiamo trarre insegnamento dalla nostra immensa tragedia con l'obiettivo che in futuro venga analizzato preventivamente ogni fattore di rischio per così evitare che altri giovani si trovino ad allenarsi o gareggiare in condizioni di pericolo", hanno spiegato i famigliari della giovanissima che ha perso la vita l'anno scorso in un incidente in Val Senales. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

