Matilde Lorenzi aperto un procedimento penale sull’incidente | servirà a chiarire la dinamica

"Dobbiamo trarre insegnamento dalla nostra immensa tragedia con l'obiettivo che in futuro venga analizzato preventivamente ogni fattore di rischio per così evitare che altri giovani si trovino ad allenarsi o gareggiare in condizioni di pericolo", hanno spiegato i famigliari della giovanissima che ha perso la vita l'anno scorso in un incidente in Val Senales. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Matilde Lorenzi, aperto un procedimento penale sull’incidente: servirà a chiarire la dinamica

Approfondisci con queste news

È stata aperta una indagine per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi. A un anno esatto dalla scomparsa, avvenuta a Bolzano il 28 ottobre 2024 in seguito a un terribile incidente sugli sci durante un allenamento a Bolzano, la famiglia ha fatto sapere dell’ape Vai su Facebook

Matilde Lorenzi, a un anno dalla morte della sciatrice l’ipotesi di omicidio colposo lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X

Aperto un procedimento penale per la morte di Matilde Lorenzi - "La Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ... Segnala ansa.it

Morte Matilde Lorenzi, sport sotto shock: ora il sospetto atroce su due persone - MILANO – È in corso un’indagine per fare luce sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice scomparsa tragicamente a Bolzano il 28 ottobre dello ... Da thesocialpost.it

Matilde Lorenzi, inchiesta sulla morte della sciatrice. I genitori: «Vogliamo la verità, speriamo che nessun altro debba soffrire come noi» - È passato un anno dall’incidente che ha spezzato la vita e la carriera di Matilde Lorenzi, promessa dello sci italiano e atleta della Nazionale juniores. Segnala leggo.it