Matilde Lorenzi aperto procedimento penale sulla morte della sciatrice | due indagati per omicidio colposo

La procura della Repubblica di Bolzano ha avviato un procedimento penale con incidente probatorio per fare piena luce sulla morte di Matilde Lorenzi, la sciatrice della Nazionale juniores tesserata con il gruppo sportivo dell’Esercito, deceduta lo scorso anno a un mese dal suo ventesimo compleanno a seguito di una caduta durante un allenamento in Val Senales. La notizia è stata diffusa dalla famiglia della giovane atleta. “La procura ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi”, si legge in una nota dei familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Matilde Lorenzi, aperto procedimento penale sulla morte della sciatrice: due indagati per omicidio colposo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Matilde Lorenzi, a un anno dalla morte della sciatrice l’ipotesi di omicidio colposo lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X

Un anno fa, la neve si fermò in Val Senales. Matilde Lorenzi non tornò più da quell’allenamento, ma da quel giorno non se n’è mai andata davvero. È rimasta nelle piste che portano il suo nome, negli occhi dei compagni, nella forza di Adolfo ed Elena, che ha Vai su Facebook

Matilde Lorenzi, la procura di Bolzano avvia un procedimento penale sulla morte della sciatrice - Incidente probatorio per ricostruire la dinamica e le cause mediche della tragedia avvenuta in Val Senales nell'ottobre 2024 ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Matilde Lorenzi, inchiesta sulla morte della sciatrice. I genitori: «Vogliamo la verità, speriamo che nessun altro debba soffrire come noi» - È passato un anno dall’incidente che ha spezzato la vita e la carriera di Matilde Lorenzi, promessa dello sci italiano e atleta della Nazionale juniores. Si legge su leggo.it

Aperto un procedimento penale per la morte di Matilde Lorenzi - "La Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ... Riporta ansa.it