Materdei | minore a scuola con un coltello Segnalato dalla Polizia di Stato

Dodicenne trovato con un coltello a scuola: segnalato dalla Polizia e affidato alla madre. Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha segnalato un minore per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un Istituto Scolastico in zona Materdei, in quanto era stato segnalato un alunno che, all’interno del suo zaino, deteneva un coltello. Gli operatori, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla docente la quale ha raccontato di aver rinvenuto, all’interno di uno zaino di un suo alunno, un coltello a serramanico e che il 12enne si era allontanato dall’Istituto Scolastico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it