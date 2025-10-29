Masters 1000 Parigi | Sonego elimina Musetti e vola agli ottavi
Il torinese rimonta e centra il primo ottavo in un Masters 1000 dopo Monte-Carlo 2024. Per Musetti sconfitta pesante in chiave Race: ora rischia il sorpasso di Auger-Aliassime. È Lorenzo Sonego a vincere il derby azzurro al Masters 1000 di Parigi. Il torinese ha superato in rimonta Lorenzo Musetti con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-1, conquistando così un posto agli ottavi di finale. Per Sonego si tratta del primo accesso agli ottavi in un torneo Masters 1000 dall’edizione di Monte-Carlo 2024. Il prossimo ostacolo sarà però di altissimo livello: lo attende il numero 3 del mondo, Daniil Medvedev. Sconfitta amara per Musetti, che rischia di compromettere la corsa verso le ATP Finals. 🔗 Leggi su Sportface.it
