Masters 1000 Parigi Sinner liquida Bergs | negli ottavi c' è Cerundolo - Cronaca 6-4 6-2| Torna primo in classifica se
Dopo l'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz, Sinner punta a tornare n.1 dell'Atp: liquidato il belga all'esordio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Tennis, Rolex Masters Parigi. Debutto no problem per il numero 2 Atp: Sinner-Bergs 6-4, 6-2
#Musetti- #Sonego diretta Parigi Masters 1000: segui il derby italiano. Tennis oggi LIVE
Sinner-Cerundolo, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Un'altra vittoria per il numero due del mondo dopo il titolo conquistato a Vienna: sconfitto Zizou Bergs in due set al secondo turno ... Lo riporta corrieredellosport.it
LIVE Sinner-Bergs intorno alle 16.30: Jannik all'esordio a Parigi riapre la caccia al numero 1 - Jannik al Masters 1000 di Parigi è stato sconfitto da Alcaraz all'esordio nel 2021, da Huesler al primo turno nel 2022 e nel 2023 si ... gazzetta.it scrive
Jannik Sinner, tutto facile con Bergs: è agli ottavi al Masters 1000 di Parigi - Il numero due del mondo supera in due set il belga e si qualifica per gli ottavi di finale del 'Rolex Paris Masters' ... Riporta sportal.it