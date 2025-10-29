Masters 1000 di Parigi Sinner batte Bergs con personalità e carattere | arrivano gli ottavi
Parigi, 29 ottobre 2025 – Jannik Sinner batte il belga Zizou Bergs, numero 41 del mondo, nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi. L’azzurro, numero 2 del mondo, debutta con una vittoria netta per 6-4, 6-2 in 1h28? nel match dei 16esimi di finale. L’altoatesino – che tornerebbe numero 1 del ranking se vincesse il torneo – si presenta piazzando il break nel lunghissimo game d’apertura, che va in archivio dopo 12 minuti: il blitz è decisivo per indirizzare il primo set. La seconda frazione scivola via liscia. Sinner strappa subito la battuta la rivale e prende il largo con il secondo break (4-1) prima di chiudere i conti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
