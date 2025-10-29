Masters 1000 di Parigi Alcaraz eliminato da Norrie | il sorpasso di Sinner è possibile

Parigi – Carlos Alcaraz eliminato a Parigi. Martedì 28 ottobre, il tennista spagnolo è stato battuto al secondo turno del Masters 1000 francese, l’ultimo dell’anno e ultimo impegno prima delle Atp Finals, dal britannico Cameron Norrie, che lo ha superato in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, volando così agli ottavi di finale. Il ko di Alcaraz spalanca le porte a Jannik Sinner, che potrebbe tornare quindi numero uno del mondo già al termine di Parigi. Sinner torna numero uno? Le combinazioni. Grazie alla vittoria dell’Atp 500 di Vienna dell’ultimo weekend, Sinner è salito a 10500 punti, ad appena 740 lunghezze di distanza da Alcaraz. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

