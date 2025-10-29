Masterclass di recitazione al Lido di Genova con Lorenzo Flaherty

Genovatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il famoso attore Lorenzo Flaherty ha scelto il Lido di Genova per ospitare la sua masterclass di recitazione professionale in programma giovedì 30 ottobre dalle ore 10.Lorenzo Flaherty, grande professionista che il pubblico ricorda per i ruoli in serie importanti come R.I.S. Delitti Imperfetti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

