Parigi Master 1000 Sinner supera agevolmente i sedicesimi ed accede agli ottavi. Passaggio del turno dopo avere sconfitto (29 ottobre 2025) il belga Bergs. Al prossimo numero uno del modo, se vincerà il torneo, sono stati sufficienti due set per avere ragione del proprio avversario (6-46-2) in meno di novanta minuti. Un atleta, Sinner, che in giro per il Mondo inorgoglisce l’Italia. Un numero uno del tennis che l’Italia non ha mai avuto e come tale merita essere sostenuto e non criticato per la mancata partecipazione alla prossima Coppa Devis, competizione che grazie alla sua presenza l’Italia ha vinto le due ultime edizioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Master Parigi 1000 Sinner agli ottavi