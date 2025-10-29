Master executive 2025 26 | 857 contributi per i dipendenti pubblici domande entro il 18 novembre
È stato pubblicato il nuovo bando di concorso per l’assegnazione di 857 contributi destinati alla partecipazione a master universitari “executive” per l’anno accademico 2025-2026. Il bando si rivolge ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. L'articolo Master executive 202526: 857 contributi per i dipendenti pubblici, domande entro il 18 novembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
È iniziato oggi il Master Executive in Comunicazione d’Impresa organizzato dal COREP con il patrocinio di FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e OCIMP- Osservatorio per la comunicazione d’impresa! Auguriamo ai partecipanti un percorso ricco Vai su Facebook
Formazione, project work personalizzati e sperimentazione nell’executive master Teknè 5.0 - Trasformare il capitale umano in leva strategica di crescita e sviluppare progetti su misura, testandoli concretamente nella linea pilota del competence center. Lo riporta repubblica.it
Master 2025: ecco la guida con tutte le opportunità di lavoro e formazione digitale - Di fronte ai laureati intenzionati a proseguire gli studi si apre quest’anno un ventaglio di 2. Come scrive ilsole24ore.com