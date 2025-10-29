Master executive 2025 26 | 857 contributi per i dipendenti pubblici domande entro il 18 novembre

È stato pubblicato il nuovo bando di concorso per l’assegnazione di 857 contributi destinati alla partecipazione a master universitari “executive” per l’anno accademico 2025-2026. Il bando si rivolge ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. L'articolo Master executive 202526: 857 contributi per i dipendenti pubblici, domande entro il 18 novembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

