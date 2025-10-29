Massimo Mauro | Alla Juve nessuno ha detto a Elkann ‘prendiamo Modric'
2025-10-29 10:36:00 Fermi tutti! Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus nella seconda metà degli anni 80 e attuale commentatore, intervistato da Tuttosport parla della crisi dei bianconeri, analizzandone la cause e proponendo delle soluzioni. Perché di grandi campioni questa Juve ne ha pochini? “Il livello della Juventus è un livello nel quale non c’è molto spazio per le scommesse, in qualsiasi settore del club, dalla squadra alla dirigenza. Negli ultimi due anni sono arrivati molti giocatori, alcuni anche ottimi, ma tutti scommesse e nessun grande campione. Non ci sono certezze assolute in rosa, giocatori sulle cui spalle caricare la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
Massimo Mauro: “Spalletti non potrà fare molto: in questa Juventus non funziona nulla” - X Vai su X
Massimo Mauro ha parlato a “Pressing” in onda su SportMediaset, in merito a quanto successo al Maradona per Napoli-Inter L’ex centrocampista ha commentato così l’atteggiamento che ha avuto Lautaro Martinez durante la partita: “non deve fare riss Vai su Facebook
Massimo Mauro: "Alla Juve nessuno ha detto a Elkann 'prendiamo Modric'" - Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus nella seconda metà degli anni 80 e attuale commentatore, intervistato da Tuttosport parla della crisi dei bianconeri, analizzandone la cause e proponendo del ... calciomercato.com scrive
Juventus, Massimo Mauro: “Non ci sono certezze assolute in rosa. Yildiz…” - Le parole dell'ex calciatore bianconero rilasciate in un'intervista ai taccuini di Tuttosport: il suo pensiero sul momento della Juventus ... Scrive msn.com
Mauro: "I tifosi sbagliano a prendersela con Elkann. Yildiz? Del Piero giocava con Baggio" - Massimo Mauro conosce molto bene il mondo Juventus e sa quanto pesi la maglia bianconera. Scrive tuttomercatoweb.com