Massimo Mauro | Alla Juve nessuno ha detto a Elkann ‘prendiamo Modric'

2025-10-29 10:36:00 Fermi tutti! Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus nella seconda metà degli anni 80 e attuale commentatore, intervistato da Tuttosport parla della crisi dei bianconeri, analizzandone la cause e proponendo delle soluzioni. Perché di grandi campioni questa Juve ne ha pochini? “Il livello della Juventus è un livello nel quale non c’è molto spazio per le scommesse, in qualsiasi settore del club, dalla squadra alla dirigenza. Negli ultimi due anni sono arrivati molti giocatori, alcuni anche ottimi, ma tutti scommesse e nessun grande campione. Non ci sono certezze assolute in rosa, giocatori sulle cui spalle caricare la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com