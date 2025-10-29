Massimo Mauro | Alla Juve nessuno ha detto a Elkann ‘prendiamo Modric'

Justcalcio.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-29 10:36:00 Fermi tutti! Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus nella seconda metà degli anni 80 e attuale commentatore, intervistato da Tuttosport parla della crisi dei bianconeri, analizzandone la cause e proponendo delle soluzioni. Perché di grandi campioni questa Juve ne ha pochini? “Il livello della Juventus è un livello nel quale non c’è molto spazio per le scommesse, in qualsiasi settore del club, dalla squadra alla dirigenza. Negli ultimi due anni sono arrivati molti giocatori, alcuni anche ottimi, ma tutti scommesse e nessun grande campione. Non ci sono certezze assolute in rosa, giocatori sulle cui spalle caricare la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Massimo Mauro: "Alla Juve nessuno ha detto a Elkann 'prendiamo Modric'" - Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus nella seconda metà degli anni 80 e attuale commentatore, intervistato da Tuttosport parla della crisi dei bianconeri, analizzandone la cause e proponendo del ... calciomercato.com scrive

massimo mauro juve haJuventus, Massimo Mauro: “Non ci sono certezze assolute in rosa. Yildiz…” - Le parole dell'ex calciatore bianconero rilasciate in un'intervista ai taccuini di Tuttosport: il suo pensiero sul momento della Juventus ... Scrive msn.com

massimo mauro juve haMauro: "I tifosi sbagliano a prendersela con Elkann. Yildiz? Del Piero giocava con Baggio" - Massimo Mauro conosce molto bene il mondo Juventus e sa quanto pesi la maglia bianconera. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Massimo Mauro Juve Ha