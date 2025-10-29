Massimo Giletti sbotta sul caso Garlasco | Una cosa orribile

Si torna a parlare del delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose. Il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3 vede, tra i vari ospiti, Antonio De Rensis legale di Alberto Stasi. E proprio su Stasi si concentra il dibattito. La discussione infatti torna sulle impronte di scarpe trovate a casa di Chiara Poggi, Giletti chiede: "Secondo voi, qualcuno nel 2017, quando la difesa di Stasi chiese di riaprire il caso per cercare la verità, ha chiesto ad Andrea Sempio: ‘Scusa, ma che misura di piede hai?’ E qualcuno l’avrà verificato?". E ancora, perdendo la pazienza: "Questo non è mai avvenuto. Io la trovo una cosa orribile, al di là di Sempio o Stasi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Massimo Giletti sbotta sul caso Garlasco: "Una cosa orribile"

