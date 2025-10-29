Massacra il marito colpendolo oltre 40 volte con cocci di vasi | È caduto arrestata dopo un anno

Un’anziana di 81 anni, Leda Stupazzoni, è stata arrestata per l’omicidio del marito Roberto Berti, ucciso a Castel d’Aiano sull’Appennino bolognese nel novembre 2024. Secondo gli inquirenti lo avrebbe colpito con cocci di vaso dopo una lite. La donna aveva inizialmente parlato di un tragico incidente domestico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

