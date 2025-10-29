Massacra il marito colpendolo oltre 40 volte con cocci di vasi | È caduto arrestata dopo un anno

Un’anziana di 81 anni, Leda Stupazzoni, è stata arrestata per l’omicidio del marito Roberto Berti, ucciso a Castel d’Aiano sull’Appennino bolognese nel novembre 2024. Secondo gli inquirenti lo avrebbe colpito con cocci di vaso dopo una lite. La donna aveva inizialmente parlato di un tragico incidente domestico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Francesco Emilio Borrelli. . A #StorieItaliane la storia di Celeste, massacrata di botte dal marito davanti alle figlie, vicenda che avevamo denunciato noi. Nel frattempo nulla è cambiato, nessuna misura cautelare è stata presa. Vai su Facebook

“Ti ammazzo, ti massacro”. Paladina delle #donne indagata per stalking, gli sms choc all’ex marito #30settembre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/personaggi/2025/09/30/news/domitilla-shaula-di-pietro-stalking-ex-compagno-violenza-accuse-massacro-a - X Vai su X

Massacra il marito colpendolo oltre 40 volte con cocci di vasi: “È caduto”, arrestata dopo un anno - Un’anziana di 81 anni, Leda Stupazzoni, è stata arrestata per l’omicidio del marito Roberto Berti, ucciso a Castel d’Aiano sull’Appennino bolognese ... Segnala fanpage.it

Ammazza il marito colpendolo oltre 40 volte con dei cocci, poi chiama i soccorsi: «È caduto dal tetto». Arrestata 81enne - Un'anziana avrebbe colpito ripetutamente il marito con dei cocci di vasi fino a ucciderlo per poi chiamare i soccorsi e dire che l'uomo era caduto dal tetto, sbattendo contro una ... Da msn.com