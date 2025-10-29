Masini Valdarno centro | Il Divieto di sorpasso tra tir una buona notizia per tutti

Arezzo, 29 ottobre 2025 –  Masini, Valdarno centro: «Il Divieto di sorpasso tra tir una buona notizia per tutti, un segnale concreto per garantire maggiore sicurezza in autostrada» Un grande giorno, un ottimo risultato, sono felice – annuncia Chiara Masini, consigliere comunale capogruppo Valdarno Centro a Montevarchi -che a novembre verrà introdotto il divieto di sorpasso tra tir, in via sperimentale, nei tratti più critici della autostrada A1 tra Incisa-Reggello e Chiusi. Ieri 28 ottobre ero molto commossa mentre ho presentato la mia comunicazione al riguardo in Consiglio comunale a Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

