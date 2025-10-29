mascherine tutti assolti la soddisfazione dei difensori degli imputati dopo due anni

Il giorno dopo la sentenza di assoluzione che ha concluso il processo di primo grado (col rito abbreviato) di quella che era stata definita ‘la truffa delle mascherine ’ ai danni dell’ Ausl Romagna e che invece tale non si è rivelata, i tre imputati rimasti nel processo non rilasciano dichiarazioni, rimandando alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza, fra 60 giorni. In particolare Marcello Minenna, il personaggio più noto poiché ricopriva l’incarico di direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che potrebbe tornare a ricoprire l’incarico di assessore all’Economia e Finanze della Regione Calabria, dal quale è decaduto per le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto (centrodestra) che è poi stato rieletto ed è stato proclamato presidente nelle stesse ore in cui a Forlì veniva assolto Minenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

