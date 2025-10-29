Mary Lee and Caesar' s Cowboys in concerto al Charity Café

Mary Lee and Caesar's Cowboys vi porteranno nel mondo del western swing, nato negli anni 30 in Texas e Oklahoma grazie alla fusione di swing, blues e folk.A un anno dall'uscita del loro primo album "See Ya Later, Gladiator" la band ha già partecipato a numerosi festival internazionali, portando. 🔗 Leggi su Romatoday.it

