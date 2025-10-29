Marx e Nietzsche? I filosofi con il martello
Il sole a mezzodì illumina Talamone. Siamo quasi a novembre. Tempo meraviglioso. Luce intensa, caldo perfetto e brezza leggera. Un solitario dalla spiaggia di rocce si bagna nelle acque lievemente ondulate. Sembra Prometeo. In realtà è Marcello Veneziani, filosofo e scrittore, «intellettuale controcorrente» in perenne movimento. Ha appena pubblicato un nuovo saggio. Se cominci a leggerlo non riesci a smettere sino all’ultima pagina: Nietzsche e Marx si davano la mano. Vita, intrecci e pensiero di due profeti che sconvolsero il mondo (Marsilio, pagg. 240, euro 18). Prima di iniziare la conversazione canticchio, come posso, la strofa di Antonello Venditti: «Tutti al bar dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell’ultima festa e del vestito nuovo, buono, fatto apposta e sempre di quella ragazza che filava tutti meno che te». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
