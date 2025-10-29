Martinez oggi si è allenato ad Appiano Proseguono i contatti con lo psicologo
Lo spagnolo ha preso in autonomia la scelta di recarsi alla Pinetina per un leggero scarico sul campo, dove ha rivisto Chivu e i compagni. L'Inter si metterà in contatto con i familiari della vittima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'eventuale rinvio di Inter-Fiorentina non è mai stato preso in considerazione da nessuno: la partita si svolgerà regolarmente domani sera alle ore 20:45. Ovviamente non ci sarà Martinez, sotto shock per quanto accaduto oggi. - Matteo Di Gangi Vai su Facebook
? Anche oggi, in campo con Sommer e Martinez, c'era il giovanissimo lituano Henrikas Adomavicius, portiere classe 2009 alto 2 metri - X Vai su X
DA APPIANO. Lautaro Martinez si è allenato a parte, oggi la decisione - APPIANO GENTILE (Como)Solo la rifinitura di oggi servirà per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione dell’undici anti- Come scrive ilgiorno.it
Lautaro Martinez out nella rifinitura pre Ajax-Inter: le news di oggi - Lautaro Martinez ha saltato la rifinitura per un leggero mal di schiena e si è allenato in palestra ma partirà comunque per Amsterdam con ... Si legge su sport.sky.it