Martinez oggi si è allenato ad Appiano Proseguono i contatti con lo psicologo

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spagnolo ha preso in autonomia la scelta di recarsi alla Pinetina per un leggero scarico sul campo, dove ha rivisto Chivu e i compagni. L'Inter si metterà in contatto con i familiari della vittima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

martinez oggi si 232 allenato ad appiano proseguono i contatti con lo psicologo

© Gazzetta.it - Martinez oggi si è allenato ad Appiano. Proseguono i contatti con lo psicologo

News recenti che potrebbero piacerti

DA APPIANO. Lautaro Martinez si &#232; allenato a parte, oggi la decisione - APPIANO GENTILE (Como)Solo la rifinitura di oggi servirà per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione dell’undici anti- Come scrive ilgiorno.it

Lautaro Martinez out nella rifinitura pre Ajax-Inter: le news di oggi - Lautaro Martinez ha saltato la rifinitura per un leggero mal di schiena e si &#232; allenato in palestra ma partirà comunque per Amsterdam con ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Martinez Oggi 232 Allenato