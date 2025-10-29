Martinez non convocato e Di Gennaro out fino a gennaio | è emergenza portieri

Questa sera per l’Inter ci sarà una vera e propria emergenza portieri. Dopo l’infortunio del terzo Di Gennaro, che tornerà solo nel 2026, e l’indisponibilità di Josep Martinez per il brutto fatto di cronaca che purtroppo lo vede protagonista, questa sera ci sarà il solo Sommer come estremo difensore della prima squadra. Calligaris sarà il secondo portiere. In panchina come secondo portiere andrà Alessandro Calligaris. Il giovane portiere era stato già convocato per le gare di Roma, Union St. Gilloise e Napoli come terzo al posto di Di Gennaro ma oggi siederà in panchina come secondo di Sommer. Questo almeno fino a quando non si capirà Martinez quando se la sentirà di rientrare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it