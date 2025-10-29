Martinez indagato per omicidio stradale | la decisione del calciatore spiazza tutti

Una strada di provincia, una mattina qualunque, una tragica fatalità. Ma nelle ultime ore, oltre al dolore e agli interrogativi sull’incidente costato la vita a un anziano pensionato, a sorprendere è stata una scelta improvvisa del secondo portiere dell’Inter. Il gesto di Josep Martinez è diventato il simbolo di un momento delicatissimo che sta scuotendo non solo una comunità del Comasco, ma anche il mondo nerazzurro. Erano le 9.43 di martedì 28 ottobre. Sulla provinciale 32 di Fenegrò, a pochi minuti dalla Pinetina, si è consumato un dramma in pochi secondi. Un uomo su una carrozzina elettrica avrebbe invaso la carreggiata per motivi ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Martinez indagato per omicidio stradale: la decisione del calciatore spiazza tutti

