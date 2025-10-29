Marsiglia–Angers | anteprima chiavi tattiche possibili assetti e pronostico
Il Vélodrome si prepara a una gara a tratti “a scacchi”: il Marsiglia dovrà forzare un blocco basso ordinato e ripartire in fretta nelle rare transizioni concesse; l’ Angers proverà a togliere profondità e corridoi interni, puntando su compattezza e piazzati. Partita a punteggio corto, in cui pesano ritmo e precisione nell’ultimo passaggio. Chiavi tattiche. 1) Corridoio centrale vs ampiezza Marsiglia costruirà molto sulla mezzaluna offensiva: ricezioni tra le linee, triangoli stretti e “terzo uomo” per liberare la rifinitura. Se l’Angers chiude bene dentro, la gara scivolerà sulle corsie: cross bassi arretrati e attacchi sul primo palo diventano il piano B. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
