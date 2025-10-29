Marotta sull’incidente di Martinez | È una disgrazia Siamo vicini alla famiglia della persona deceduta e anche al nostro giocatore

. Parla il presidente dell’Inter. A margine di un evento istituzionale, ma dal peso emotivo enorme, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato pubblicamente per la prima volta della tragedia che ha sconvolto l’ambiente nerazzurro negli ultimi giorni. Il contesto era quello della Triennale di Milano, durante un incontro legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma il pensiero è andato inevitabilmente al dramma avvenuto nei pressi di Appiano Gentile. Il riferimento è al terribile incidente stradale in cui il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto, investendo mortalmente un anziano di 81 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marotta sull’incidente di Martinez: «È una disgrazia. Siamo vicini alla famiglia della persona deceduta e anche al nostro giocatore»

