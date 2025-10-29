Marotta sull’incidente di Josep Martinez | Fatto grave e delicato vicini alla famiglia della persona deceduta e al nostro giocatore Lo conosciamo benissimo e…
Inter News 24 Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato la tragedia che ha coinvolto ieri Josep Martinez nella morte di un anziano. n occasione di un evento in Triennale legato alle Olimpiadi Milano-Cortina, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato pubblicamente per la prima volta della tragedia che ha sconvolto l’ambiente nerazzurro: l’incidente stradale in cui è rimasto vittima un anziano di 81 anni investito dall’auto del secondo portiere, Josep Martinez. Marotta ha definito l’accaduto un “fatto grave e delicato”, esprimendo il pieno cordoglio e la vicinanza della società nei confronti della famiglia della persona deceduta. 🔗 Leggi su Internews24.com
