Marotta | Purtroppo successo fatto grave e delicato Vicini a famiglia e Martinez

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, è intervenuto pubblicamente in merito al tragico incidente che ha coinvolto Josep Martinez, secondo portiere nerazzurro, e un uomo di 81 anni che ha purtroppo perso la vita. Le dichiarazioni sono arrivate in occasione di un evento in Triennale, dedicato a Milano-Cortina 2026, dove il dirigente interista ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza a entrambe le parti coinvolte. Marotta: "Una tragedia che ci tocca profondamente". "Purtroppo è successo un fatto grave e delicato – ha spiegato Marotta –. Siamo vicini alla famiglia della persona deceduta, e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore, che conosciamo benissimo.