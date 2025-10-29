Inter News 24 Marocchi e Condò si trovano in enorme disaccordo sulla sfida giocatasi sabato tra Napoli e Inter. L’opinione dei due esperti. Durante l’approfondimento di Sky Sport dedicato a Napoli-Inter, si è acceso un confronto tra Giancarlo Marocchi, ex centrocampista e opinionista televisivo, e il giornalista Paolo Condò. Il tema del dibattito è stato l’analisi della prestazione dell’Inter al “Maradona”, con i due esperti che hanno espresso opinioni divergenti sull’andamento della partita. Marocchi elogia l’Inter, Condò dà merito al Napoli. Marocchi ha sostenuto che la squadra di Cristian Chivu meritasse di più dal match, sottolineando come i nerazzurri abbiano espresso un gioco superiore rispetto ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Marocchi e Condò in disaccordo su Napoli Inter: l'analisi dei due opinionisti sulla sfida di sabato sera