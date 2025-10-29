Mark Harmon sarà di nuovo Gibbs in NCIS | Origins
Colpo di scena nell'universo di NCIS: lo spin-off prequel NCIS: Origins riporta Mark Harmon nei panni di Leroy Jethro Gibbs. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
