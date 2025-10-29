Mario Zappia nuovo presidente della Società italiana di neurologia

Padova, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Mario Zappia è da oggi il nuovo presidente della Società italiana di neurologia. La nomina è stata ufficializzata oggi, nel corso del 55° Congresso nazionale Sin in corso a Padova. Zappia - riferisce la società scientifica - ha iniziato la sua carriera accademica all'università di Catanzaro, per poi proseguire come professore ordinario di Neurologia all'università di Catania, dove opera tuttora. Attualmente dirige anche l'Uoc di Clinica neurologica ed è direttore del Dipartimento ad attività integrata delle Neuroscienze, organi di senso e apparato locomotore dell'Aou Policlinico G. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mario Zappia nuovo presidente della Società italiana di neurologia

News recenti che potrebbero piacerti

Mario Zappia nuovo Presidente Società Italiana di Neurologia (SIN) siciliareport.it/sanita/27/10/2… via @Sicilia Report - X Vai su X

Mario Zappia nuovo presidente della Sin: tecnologia e formazione le priorità - Intervistato da Doctor33 ha indicato formazione e innovazione digitale come priorità del mandato ... Secondo doctor33.it

Zappia (Sin): "Prevenzione riduce rischio del 40-45% malattie neurodegenerative" - Il presidente dei neurologi al Congresso nazionale: "Modificare stili di vita già a 40- Da adnkronos.com