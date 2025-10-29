mario valducci nominato ceo di fintecna

Si è insediato il nuovo consiglio d’amministrazione di Fintecna, società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti attiva principalmente nella gestione di liquidazioni e nel supporto alla Pubblica Amministrazione per la razionalizzazione delle partecipazioni non più strategiche: nel corso della prima seduta, il cda ha nominato Mario Valducci come amministratore delegato. Pochi giorni fa era arrivata la nomina di Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini come nuovo presidente. Chi è Mario Valducci, nuovo ad di Fintecna. Nato a Milano nel 1959 e sposato con la giornalista Rai Annalisa Bruchi, Valducci negli Anni 80 ha lavorato come revisore contabile in Price Waterhouse Cooper e poi in Fininvest, fino a ricoprire il ruolo di direttore revisione interna operativa per il gruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

