Mario Valducci amministratore delegato di Fintecna

Si insedia il nuovo consiglio d'amministrazione di Fintecna, la società controllata dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) che si occupa della gestione di processi liquidatori, servizi immobiliari e attività di supporto alla Pubblica Amministrazione. Nel ruolo di amministratore delegato è nominato Mario Valducci. La scorsa settimana, invece, c'è stata la nomina del presidente Moroello Diaz Della Vittoria Pallavicini. Oltre a presidente e a.d. il Cda è così composto: Maria Limardo. Alessandro Vespa. Angela Lasco. Laura Oliva.