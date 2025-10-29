Marinai con gli occhi a stella Giovani a bordo di Nave Italia
Sono sbarcati dalla Nave Italia con un bagaglio pieno di insegnamenti e ricordi, dopo cinque giorni di navigazione nelle acque del Golfo dei Poeti. Il giorno hanno imparato i segreti dei ‘lupi di mare’, mentre la notte hanno viaggiato sotto un tappeto di stelle alla scoperta delle costellazioni. Il mare li ha uniti, trasformando il disagio in un’opportunità di crescita e di diventare più forti. Termina così la nona edizione di ‘Marinai con gli occhi a stella. La prospettiva di me’, il progetto sociale destinato a rafforzare l’autonomia dei ragazzi con sindrome di Williams - una malattia genetica rara, non degenerativa - e la loro relazione con i siblings, ovvero i fratelli e le sorelle che con loro condividono la quotidianità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Con la divisa nel cuore e il mare negli occhi Il sogno del nostro Allievo di Coperta Mario ha sempre avuto una sola direzione: salpare. È lui stesso a raccontarlo, nel contributo che ha scritto per il nuovo mensile Global News Magazine, con cui collaboriamo - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma: occhi su Mariani. Sul talento della VisPesaro anche l'Atalanta https://bit.ly/4hbWW04 #AsRoma - X Vai su X
“Marinai con gli occhi a stella“. Giovani a bordo di Nave Italia - Conclusa alla Spezia l’esperienza nel golfo dei poeti per i ragazzi con sindrome di Williams. msn.com scrive
I marinai “con gli occhi a stella” sono tornati alla Spezia dopo un crociera su Nave Italia - Ha attraccato sabato scorso alla Spezia il brigantino Nave Italia con a bordo l’equipaggio della nona edizio ... Come scrive msn.com