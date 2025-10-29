marinai con gli occhi a stella giovani a bordo di nave italia

Sono sbarcati dalla Nave Italia con un bagaglio pieno di insegnamenti e ricordi, dopo cinque giorni di navigazione nelle acque del Golfo dei Poeti. Il giorno hanno imparato i segreti dei ‘lupi di mare’, mentre la notte hanno viaggiato sotto un tappeto di stelle alla scoperta delle costellazioni. Il mare li ha uniti, trasformando il disagio in un’opportunità di crescita e di diventare più forti. Termina così la nona edizione di ‘Marinai con gli occhi a stella. La prospettiva di me’, il progetto sociale destinato a rafforzare l’autonomia dei ragazzi con sindrome di Williams - una malattia genetica rara, non degenerativa - e la loro relazione con i siblings, ovvero i fratelli e le sorelle che con loro condividono la quotidianità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

