Mariani | Torino? Sono fiducioso ma serve continuità Vi dico il mio pensiero sullo scudetto mentre Gattuso Ct… – ESCLUSIVA

Pietro Mariani in esclusiva a Calcionews24, dalle difficoltà e le ambizioni del “suo” Torino, il pronostico sulla lotta scudetto, ma anche Gattuso ct e tanto altro ‘Dobbiamo’, ‘Possiamo’, ‘Speriamo’. Che Pietro Mariani, detto Pedro, senta ancora “suo” il Torino lo si capisce dall’utilizzo della prima persona plurale quando discute delle dinamiche del club piemontese. All’ombra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mariani: «Torino? Sono fiducioso, ma serve continuità. Vi dico il mio pensiero sullo scudetto, mentre Gattuso Ct…» – ESCLUSIVA

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Solo un musicista di questo livello può permettersi un’anarchia musicale così perfetta… elegante, raffinata e fuori da ogni schema. Grazie @mirco.mariani.3 per aver portato sul nostro palco le sue “Canzoni in solo” ? #lambictorino #bevifuoridalgregge #even Vai su Facebook

Auger-Aliassime ha vinto gli ultimi DODICI tie-break giocati e, aiutato dalla sua superficie, sembrerebbe lui il più in forma tra i contendenti per un posto a Torino - X Vai su X

Torino, Cairo: “Coi torti arbitrali ci siamo abituati. Sono fiducioso per Baroni” - Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a margine dell’ottava edizione del Festival dello ... Segnala gianlucadimarzio.com

Mariani sul Torino: “Non sapere ancora che modulo si deve adottare è un grande problema” - Mariani dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Torino vi ha giocato in prima squadra dal 1979 all’82 e poi dall’83 all’87. Da tuttomercatoweb.com

Mariani sul Torino: “Non sapere ancora che modulo si deve adottare è un grande problema” - Mariani dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Torino vi ha giocato in prima squadra dal 1979 all’82 e poi dall’83 all’87. Segnala m.tuttomercatoweb.com