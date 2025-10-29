Maria De Filippi intervista Francesca Fagnani a Belve | Controllavo il telefono di Mentana e rispondevo alle sue spasimanti
La nuova stagione di Belve è partita col botto: durante la puntata andata in onda martedì 28 ottobre 2025 su Rai2, il pubblico ha assistito a un inedito scambio di ruoli. Per la prima volta, Francesca Fagnani, storica conduttrice del programma, è passata da intervistatrice a intervistata. A farle le domande? Maria De Filippi, che ha portato la sua ironia e compostezza anche nello studio Rai. “Da questa parte è tutto diverso”, ha scherzato la Fagnani, accogliendo l’insolito cambio di posizione. Maria De Filippi chiede una “belvata” a Francesca Fagnani. La conduttrice di Uomini e Donne ha messo subito alla prova la collega, chiedendole di raccontare una delle sue “belvate”, ossia un gesto istintivo o spregiudicato di cui però si è pentita. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Scopri altri approfondimenti
Il programma riparte su Rai 2, la presenza di Maria De Filippi è la grande novità - facebook.com Vai su Facebook
Maria De Filippi ospite di Francesca Fagnani? Quasi certa la presenza a «Belve» - X Vai su X
Maria De Filippi a 'Belve' intervista Francesca Fagnani, la confessione che non ti aspetti: ''Rispondevo di nascosto alle spasimanti sul suo cellulare'' - Durante la prima puntata di Belve andata in onda ieri sera, martedì 28 ottobre, su Rai2 è spuntata anche la regina di Mediaset, ... Come scrive gossip.it
Belve, pagelle: Fagnani spiona (8), Maria De Filippi asso nella manica (7,5), Belen senza freni (7) - Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione del programma cult di rai due in onda martedì 28 ottobre 2025 ... libero.it scrive
Maria De Filippi a Belve prende il posto di Francesca Fagnani: «Che belva si sente?». Cosa farà nelle prossime puntate - Colpo di scena nella prima puntata della nuova stagione di Belve?: la sorpresa di Francesca Fagnani è Maria De Filippi. Riporta msn.com