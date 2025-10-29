Maria De Filippi intervista Francesca Fagnani a Belve | Controllavo il telefono di Mentana e rispondevo alle sue spasimanti

La nuova stagione di Belve è partita col botto: durante la puntata andata in onda martedì 28 ottobre 2025 su Rai2, il pubblico ha assistito a un inedito scambio di ruoli. Per la prima volta, Francesca Fagnani, storica conduttrice del programma, è passata da intervistatrice a intervistata. A farle le domande? Maria De Filippi, che ha portato la sua ironia e compostezza anche nello studio Rai. “Da questa parte è tutto diverso”, ha scherzato la Fagnani, accogliendo l’insolito cambio di posizione. Maria De Filippi chiede una “belvata” a Francesca Fagnani. La conduttrice di Uomini e Donne ha messo subito alla prova la collega, chiedendole di raccontare una delle sue “belvate”, ossia un gesto istintivo o spregiudicato di cui però si è pentita. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

