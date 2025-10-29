Maria De Filippi debutta a Belve | tailleur total white per intervistare Francesca Fagnani

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria De Filippi è una delle grandi novità della nuova edizione di Belve, dove prende letteralmente il posto di Francesca Fagnani. Per il debutto non poteva rinunciare allo stile: ecco cosa ha indossato per l'intervista su Rai 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

maria de filippi debuttaMaria De Filippi a Belve, è Francesca Fagnani a rispondere: “Una belvata? Controllavo il cellulare di Mentana” - “ Questa sera un’iside alata come Flavia Vento e lei è il mio Tom Cruise ”, ha risposto ... Segnala fanpage.it

Maria De Filippi debutta a Belve: tailleur total white per intervistare Francesca Fagnani - Maria De Filippi è una delle grandi novità della nuova edizione di Belve, dove prende letteralmente il posto di Francesca Fagnani. Secondo fanpage.it

maria de filippi debuttaFrancesca Fagnani ha chiamato e Maria De Filippi ha risposto: il duo presto fisso a "Belve" - Non come ospite, ma con un ruolo fisso: Maria De Filippi entra a Belve con una “domanda a puntata”. Segnala alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Maria De Filippi Debutta