Maria De Filippi a Belve è Francesca Fagnani a rispondere | Una belvata? Controllavo il cellulare di Mentana

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria De Filippi debutta nello studio di Belve nella puntata andata in onda il 28 ottobre. Per la prima volta, la conduttrice sovverte i ruoli ed è lei a intervistare Francesca Fagnani, che risponde divertita alle sue domande. 🔗 Leggi su Fanpage.it

