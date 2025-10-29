Marelli dopo Juve Udinese | Vlahovic era nettamente in vantaggio trattenuta da parte di entrambi i giocatori Sul contatto tra Goglichidze e Yildiz… Non c’era un rigore per i bianconeri?

Marelli dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni dell’ex arbitro dopo la vittoria dei bianconeri allo Stadium. La prima partita della Juventus post-Tudor, la vittoria scaccia-crisi contro l’Udinese guidata dal traghettatore Massimo Brambilla, è stata caratterizzata da due episodi arbitrali chiave, entrambi discussi e analizzati dall’esperto di DAZN, Luca Marelli. L’ex arbitro ha promosso la prima decisione dell’arbitro Di Bello, ma ha bocciato senza appello la seconda, arrivata su richiamo del VAR. Il primo caso da moviola è arrivato dopo appena tre minuti di gioco: il calcio di rigore assegnato alla Juventus per l’intervento di Goglichidze su Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marelli dopo Juve Udinese: «Vlahovic era nettamente in vantaggio, trattenuta da parte di entrambi i giocatori. Sul contatto tra Goglichidze e Yildiz…». Non c’era un rigore per i bianconeri?

