Marco Villa | Viviani un grande leader anche da ragazzino Si è ritirato come sognava

Il ct dell'Italia racconta il trionfo dell'azzurro al Mondiale nella gara d’addio: "Siamo cresciuti insieme e l’Italia ora è un sistema". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marco Villa: "Viviani un grande leader, anche da ragazzino. Si è ritirato come sognava"

