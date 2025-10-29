Marco Villa | Il quartetto femminile ha ancora margini Venturelli può fare la differenza porte aperte per Paternoster

L’oro di Elia Viviani all’ultimo Mondiale su pista è stato il modo più simbolico e perfetto per chiudere un capitolo straordinario del ciclismo italiano. Dopo anni in cui ha rappresentato un punto di riferimento assoluto, il Profeta lascia un’eredità sportiva e umana che andrà raccolta da una nuova generazione di pistard. A conclusione del Mondiale di Santiago del Cile, con Marco Villa – ct della Nazionale italiana su pista femminile e colui che ha riportato in auge tutto il settore pista insieme ad Elia – abbiamo fatto il punto sulla spedizione iridata, sui nuovi talenti e sui programmi verso Los Angeles 2028, dove l’Italia punta a confermarsi ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Villa: “Il quartetto femminile ha ancora margini. Venturelli può fare la differenza, porte aperte per Paternoster”

