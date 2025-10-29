Marchi della moda contraffatti a Milano | sequestrata sartoria in via Bramante
Milano, 28 ottobre 2025 - Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato il 27 ottobre, una pattuglia del Gruppo Operativo Anti Contraffazione (GOAC) della Polizia Locale di Milano ha scoperto in via Bramante una sartoria utilizzata per l’assemblaggio di capi d’ abbigliamento contraffatti. Gli agenti, insospettiti dal continuo via vai di uomini di nazionalità senegalese che entravano e uscivano dall’attività con borsoni pieni, hanno deciso di procedere a un controllo all’interno del locale. All’interno della sartoria sono stati rinvenuti numerosi capi di abbigliamento privi di marchio, ai quali venivano apposte etichette e contrassegni contraffatti di varie marche di moda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Supreme, Balenciaga, Gucci, Nike, Adidas e Vans e tanti altri marchi famosi della moda tutti, secondo le accuse, rigorosamente tarocchi che venivano prodotti da tre società che avevano la loro sede tra Rimini e la Repubblica di San Marino Vai su Facebook
Bigiotteria contraffatta con i marchi di alta moda: sequestro a Milano - Scoperti dalle Fiamme gialle milanesi oltre 700 articoli con marchi contraffatti e 272. Come scrive ilgiorno.it
Griffe e marchi contraffatti. In aula i grandi nomi della moda - Si torna oggi davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Rimini per una nuova udienza del processo sulla ... Segnala msn.com
Passa l’emendamento che salva la ‘moda sporca’: dalla destra uno scudo per i grandi marchi - Fratelli d’Italia ancora una volta si dimostra il partito dei padroni", scrive Marco Grimaldi (Avs) ... Secondo ilfattoquotidiano.it