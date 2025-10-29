Marchi della moda contraffatti a Milano | sequestrata sartoria in via Bramante

Milano, 28 ottobre 2025 - Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato il 27 ottobre, una pattuglia del Gruppo Operativo Anti Contraffazione (GOAC) della Polizia Locale di Milano ha scoperto in via Bramante una sartoria utilizzata per l’assemblaggio di capi d’ abbigliamento contraffatti. Gli agenti, insospettiti dal continuo via vai di uomini di nazionalità senegalese che entravano e uscivano dall’attività con borsoni pieni, hanno deciso di procedere a un controllo all’interno del locale. All’interno della sartoria sono stati rinvenuti numerosi capi di abbigliamento privi di marchio, ai quali venivano apposte etichette e contrassegni contraffatti di varie marche di moda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

