Marcella Bella sfogo fiume contro Ballando | se ne salva solo uno

Lo si può dire senza timore d'essere smentiti: Marcella Bella non sta vivendo un'esperienza positiva a Ballando con le stelle. Settimana dopo settimana, la cantante rigetta in una dichiarazione pubblica tutta la propria frustrazione. A Domenica In ha più volte spiegato di star subendo un trattamento che ritiene ingiusto. Se tutti sono generalmente d'accordo con lei per quanto riguarda la prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, si è invece aperta una discussione su tutto il resto, fino a oggi. È evidente, però, come lei stia vivendo malissimo quest'esperienza. Non ha intenzione di mollare ma odia il fatto d'essere finita nel mirino dei giudici, a suo dire.

